Iraq-Siria: leader opposizione siriana Hariri incontra premier curdo Barzani

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha incontrato oggi a Erbil Nasser al Hariri, leader della Coalizione nazionale siriana, raggruppamento di forze e partiti di opposizione al presidente della Siria Bashar al Assad. Durante l’incontro, riferisce il portale iracheno “Shafaq”, le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione politica della Siria e della regione in generale, in particolare degli sforzi miranti a risolvere i problemi esistenti nel Paese. Da parte sua, Hariri ha ringraziato la regione autonoma del Kurdistan per le sue posizioni amichevoli nei confronti del popolo siriano e delle sue legittime richieste, specialmente quando questo ha ospitato e “abbracciato” centinaia di migliaia di rifugiati siriani. Il premier di Erbil ha sottolineato che la regione autonoma sostiene tutti gli sforzi volti a risolvere i problemi in Siria in modo pacifico, per garantire pace e sicurezza nel Paese e i diritti di tutte le componenti e i popoli siriani, comprese le giuste richieste del popolo curdo. Il primo ministro ha inoltre espresso preoccupazione per le violazioni e gli attacchi condotti ad Afrin, esprimendo l’auspicio che vengano scoraggiati e limitati. (Res)