Lavoro: Mattia (Pd), protocollo politiche attive per non lasciare indietro nessuno

- "I dati ci restituiscono un quadro drammatico in cui le categorie più colpite dalla crisi odierna sono le donne e i giovani. Esiste un gap di reddito del 30-40 per cento in meno per le nuove generazioni e nel terzo trimestre 2020 si è registrato un calo del 5,7 per cento delle occupate, quasi 2 punti superiore rispetto al dato maschile. Il nostro impegno costante è quello di creare un ponte tra formazione e lavoro, ma soprattutto rimuovere gli ostacoli che lasciano alcune categorie al margine del mercato del lavoro". Così in una nota Eleonora Mattia, presidente della commissione Lavoro, politiche giovanili, diritto allo studio, pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio. "Con la firma del protocollo per le politiche attive sul lavoro e un investimento complessivo di 245 milioni di euro, sigilliamo l'alleanza sociale che la Regione guidata da Nicola Zingaretti ha lanciato fin da inizio legislatura impegnandosi con azioni e atti legislativi concreti e innovativi per contrastare la marginalità sociale e mettere al centro i diritti di tutte e tutti". (segue) (Com)