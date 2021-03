Lavoro: Mattia (Pd), protocollo politiche attive per non lasciare indietro nessuno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra gli strumenti mettiamo in campo il Fondo per le nuove competenze e le politiche attive del lavoro che sono il petrolio dell'economia e il principale obiettivo di investimento per evitare una primavera di fallimenti. Donne e giovani devono essere le nostre priorità - continua Mattia - e in Regione Lazio siamo già in questa direzione con la legge sul sistema integrato educazione e istruzione 0/6 anni approvata in estate, che mette al centro il contrasto alle disuguaglianze sociali e alla povertà educativa a partire dai bambini e dalle bambine con un investimento sul welfare di supporto alle famiglie. Ancora, il sostegno all'occupazione femminile precaria con incentivi all'imprenditoria, modelli organizzativi volti alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la battaglia sul tema della parità salariale, con la proposta di legge che prosegue l'iter in consiglio Regionale. Anche per questo - conclude - abbiamo voluto avviare un ciclo di audizioni in IX Commissione per continuare il confronto sui temi delle politiche attive del lavoro e della ripresa. Un cammino condiviso con tutte le parti sociali e datoriali che conferma l'impegno della Regione Lazio per garantire pari opportunità, uguaglianza sostanziale e risposte specifiche a bisogni differenziati." (Com)