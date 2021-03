Cultura: Farnesina, nasce italiana il portale per la promozione della lingua, cultura e creatività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nasce italiana (italiana.esteri.it) il portale della Farnesina per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo. italiana è la risposta della Farnesina alla domanda di cultura italiana nel mondo. "Un contenitore unico dove troveranno spazio – gratis per il pubblico – musica, letteratura, poesia, cinema, teatro, arti visive, web art, ma anche architettura, design, storia, archeologia, enogastronomia. Un investimento per lo sviluppo del comparto culturale e creativo italiano, colpito profondamente dalla pandemia ma che non ha mai smesso di immaginare, produrre e far sognare", si legge in una nota del ministro degli Esteri. Un settore quella della cultura che punta all’innovazione e alla crescita anche sul piano internazionale. "Fin dall’inizio della pandemia il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha sostenuto con risorse aggiuntive l’internazionalizzazione degli artisti e delle industrie culturali e creative producendo e promuovendo oltre 400 opere e contenuti originali e coinvolgendo centinaia di artisti e professionisti. A questo impegno si affiancano le iniziative (in presenza e virtuali) realizzate dalle 128 ambasciate e rappresentanze permanenti, dagli 81 consolati e dagli 82 Istituti italiani di cultura - che insieme alle scuole italiane all’estero e alle missioni archeologiche compongono la 'rete culturale diffusa' della Farnesina nel mondo", si prosegue nella nota. "italiana non è un punto di arrivo ma di partenza: è l'inizio di un percorso che vedrà la Farnesina e la sua rete estera accompagnare la cultura e la creatività italiane nei prossimi anni, proponendo al pubblico internazionale nuove modalità di fruizione dove alla componente in presenza sarà sempre associata una parte digitale, capace di raggiungere nuovi spettatori e nuovi territori. italiana. L’Italia non è mai stata così vicina", conclude la Farnesina. (Res)