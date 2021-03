Lavoro: Ugl a Orlando, rendere più efficace protocollo Covid-19 per sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accogliamo con favore la proposta del ministro Orlando di aggiornare e rendere più efficace il Protocollo Covid-19 del 14 marzo 2020 attraverso uno specifico tavolo tecnico". Lo hanno dichiarato Luca Malcotti, vicesegretario generale dell'Ugl e Fiovo Bitti, dirigente confederale Ugl, presenti all'incontro con il ministro del Lavoro Orlando, il ministro della Salute Speranza e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, il generale Figliuolo. "Un anno di esperienza - si legge in una nota - che ci consente di correggere alcune parti del protocollo, che riguardano, in particolare, le indicazioni per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, le riunioni, le trasferte e la formazione". (segue) (Com)