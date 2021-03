Lavoro: Ugl a Orlando, rendere più efficace protocollo Covid-19 per sicurezza lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue Ugl - un lavoro più approfondito deve essere fatto sulla regolamentazione dello smart working. Per quanto riguarda l'importante questione della campagna vaccinale, l'UGL condivide la proposta di coinvolgimento delle aziende con il fine di favorire la vaccinazione dei propri dipendenti, questo anche per la sicurezza dei famigliari e dei lavoratori delle imprese correlate. Abbiamo inoltre ribadito la necessità di inserire, tra le categorie con priorità per l'accesso alle vaccinazioni, il personale che lavora nella distribuzione commerciale. Infine, abbiamo sottolineato l'esigenza di prestare attenzione ai lavoratori fragili e a tutti quelli che non sono ancora riconosciuti come tali, ma che lo sono diventati a causa della pandemia", concludono Malcotti e Bitti. (Com)