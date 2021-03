Germania: Covid, per ministero Salute 150 milioni di test rapidi in giacenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 150 milioni i test rapidi per il coronavirus che, in giacenza nei magazzini dei produttori in Germania, possono essere consegnati “direttamente”. È quanto comunicato dal ministero della Salute tedesco. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il dicastero ha aggiunto che il governo federale si è assicurato altri 800 milioni di pezzi per il 2021 attraverso accordi quadro bilaterali ed europei. Tuttavia, l'offerta effettiva dei test rapidi per il Covid-19 “supererà di gran lunga” tale ammontare. L'esecutivo tedesco ha, inoltre, ordinato 200 milioni di esami di autodiagnosi per il coronavirus, i cui modelli sono stati approvati nella scorsa settimana. L'immissione sul mercato di tali test è prevista nei prossimo sette giorni. Sono, infatti, in corso ulteriori discussioni tra autorità e produttori. “Anche in questo caso, l'offerta effettiva supererà di gran lunga le quote garantite”, ha reso noto il ministero della Salute tedesco. (Geb)