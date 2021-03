Lavoro: Civica (Uil), bene accordo per politiche attive Lazio, concretezza a opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio avvia un nuovo piano di politiche attive del lavoro mettendo in campo oltre 200 milioni di euro. L'obiettivo è contrastare la crisi innescata dalla pandemia con misure di formazione, accompagnamento e reinserimento al lavoro destinate in particolare alle categorie più fragili, coinvolgendo direttamente le organizzazioni sindacali e datoriali nella definizione delle strategie. E' quanto previsto da un protocollo d'intesa sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali. "Un accordo importante perché parlare oggi di politiche del lavoro significa dare realtà e concretezza alle opportunità che si possono cogliere quando usciremo dalla pandemia". Lo ha detto il segretario generale della Uil Lazio, Alberto Civica parlando a nome dei sindacati, in occasione della presentazione del piano. Civica ha sottolineato 3 questioni principali contenute nell'accordo: "la prima riguarda le risorse, perché 250 milioni è uno sforzo importante. La seconda questione è il valore del confronto con le parti sociali. Infine, il rafforzamento dei centri per l'impiego. Siamo la prima Regione che fa un protocollo sulle politiche attive ed è un segnale molto importante che diamo a lavoratori, disoccupati e mondo delle imprese", ha concluso il segretario Civica. (Rer)