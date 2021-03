M5s: Rousseau, "Manifesto controvento" ispirato anche a Grillo e Casaleggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 10 marzo alle ore 19, l'associazione Rousseau presenterà il "Manifesto ControVento. Principi e valori per ritornare a volare alto". Lo annuncia l'associazione in un post sul Blog delle stelle, sottolineando che si tratta di "un codice etico di riferimento per la nostra azione, ma anche un perimetro solido e ben definito di termini e condizioni di utilizzo dell’ecosistema Rousseau al fine di poter esercitare pienamente quel ruolo di garanzia che consenta, da una parte, metodi e processi di partecipazione ancora più trasparenti e condivisi e, dall’altra, una sempre più attenta e intransigente tutela dei diritti di cittadinanza attiva e digitale dei cittadini". Nel post si sottolinea che il testo è "liberamente e continuamente ispirato da idee di Dario Fo, Adriano Olivetti, Francesco d’Assisi, Mahatma Ghandi, Giorgio Gaber, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio". (Rin)