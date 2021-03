Spagna: in Catalogna 700 denunce al giorno per mancato rispetto norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 700 al giorno le denunce dei Mossos d'Esquadra, corpo di polizia locale della Catalogna, per l'aggiramento del confinamento regionale o per il mancato rispetto delle misure di prevenzione contro il coronavirus, come l'uso di mascherine, la distanza di sicurezza e il raggruppamento di persone. Lo hanno reso noto l'assessore regionale all'Interno della Catalogna, Miquel Sàmper, e il portavoce dei Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, che hanno invitato la cittadinanza al rispetto delle regole. (Spm)