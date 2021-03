Speciale energia: governo di Cipro smentisce notizie su esclusione isola da gasdotto EastMed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicosia respinge come non veritiera la ricostruzione diffusa dal quotidiano greco "To Vima" sulla possibile esclusione di Cipro dal progetto del gasdotto EastMed. La direttrice dell'ufficio stampa presidenziale cipriota Victoras Papadopoulos, alla richiesta di un commento sull'articolo di "To Vima", ha affermato che "i programmi o i piani sulla rotta dell'EastMed non sono cambiati". "E' importante ricordare che gli studi sul progetto sono stati finanziati dall'Ue", ha aggiunto Papadopoulos. "Tutti i Paesi nella regione che sono coinvolti, inclusa la Repubblica di Cipro, stanno compiendo questi passi e stanno facendo sforzi" per la realizzazione del progetto, ha chiarito la portavoce cipriota. "To Vima" ha scritto nei giorni scorsi che il gasdotto EastMed potrebbe essere realizzato aggirando la Zona economica esclusiva di Cipro, come sarebbe stato indicato dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi al premier greco Kyriakos Mitsotakis. (Res)