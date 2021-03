Speciale energia: Egitto, Gupco aumenterà produzione greggio a 70.000 barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Gulf of Suez Petroleum Company (Gupco) prevede di aumentare la sua produzione di greggio in Egitto a 70 mila barili al giorno (bpd) nel prossimo anno fiscale 2021/2022, che inizierà il primo luglio. Lo ha annunciato il ministero del Petrolio egiziano in un comunicato stampa diffuso dopo l'assemblea generale della Gupco, presieduta dal ministro Tarek el Molla. La compagnia gestisce un totale di undici concessioni offshore ed è una joint venture tra la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) e l’emiratina Dragon Oil. "Gupco prevede un investimento di 562 milioni di dollari per realizzare progetti di sviluppo nelle concessioni della società", ha affermato Mohamed el Meleighi, presidente di Gupco. "C'è una grande collaborazione con Dragon Oil per aumentare la produzione dell'azienda", ha detto il ministro del Petrolio egiziano El Molla. (Cae)