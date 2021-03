Speciale energia: India, stampa, malware cinese in 40 sottostazioni elettriche del Telangana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell’Energia elettrica del governo centrale, invece, nella stessa giornata, ha emesso un comunicato in cui ha negato violazioni e riferito di aver ricevuto il 19 novembre una segnalazione dall’Indian Computer Emergency Response Team (Cert-In) su una minaccia chiamata Shadow Pad in alcuni centri della compagnia elettrica Power System Operation Corporation (Posoco) e di aver preso provvedimenti affinché fosse neutralizzata. Il ministero ha aggiunto di aver saputo il 12 febbraio dal National Critical Information Infrastructure Protection Centre (Nciip) che la minaccia Shadow Pad fosse legata al gruppo Red Echo e ha affermato che non ha avuto alcun impatto sulle funzionalità di Posoco. (Inn)