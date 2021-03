Speciale energia: Arera, sul sito Autorità i numeri del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanti venditori sono effettivamente attivi sul mercato e dove sono più presenti? Quali società possiedono la quota maggiore di clientela? In quali province e regioni si è diffuso maggiormente il mercato libero fino ad ora? Dove si registra maggiormente il fenomeno delle morosità? Sono alcune delle domande cui è possibile rispondere navigando attraverso tabelle, infografiche e mappe sull'evoluzione del mercato dell’energia, presenti sul sito di Arera e scaricabili anche in forma completa in formato Excel, che Arera ha deciso di valorizzare in occasione della pubblicazione del Rapporto annuale monitoraggio retail (su dati 2019). Le famiglie che a dicembre 2020 hanno scelto il mercato libero elettrico sono oltre il 56 per cento nella media nazionale, ma con forti differenze nel Paese: dal 70 per cento di alcune aree del nord al 38 per cento della provincia Sud Sardegna. I venditori attivi di elettricità per i clienti domestici sono 380 in Lombardia, contro i 140 della Valle d’Aosta e, tra i due estremi, le diverse realtà regionali, con ad esempio i 327 del Lazio o i 287 della Calabria (dati aprile 2020). Lo riferisce una nota di Arera. (Com)