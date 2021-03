Speciale energia: industria nucleare canadese interessata a progetti in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria nucleare del Canada è interessata a progetti in Romania. Lo ha detto l'ambasciatore del Canada in Romania, Bulgaria e Moldova, Annick Goulet in una conferenza stampa. "Oggi, la Romania e il Canada, attraverso la cooperazione nel campo nucleare, stanno avanzando verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e decarbonizzazione nel Paese dei Balcani. Il Canada e l'industria nucleare canadese esprimono il loro interesse a collaborare con i partner romeni al progetto di ristrutturazione dell'Unità 1 e alla costruzione di nuove unità nucleari a Cernavoda", ha detto Goulet. A sua volta, il presidente onorario dell'associazione settoriale Romatom, Teodor Chirica, ha sottolineato che, in un più ampio contesto euro-atlantico, "la cooperazione con l'industria nucleare canadese è un fattore cruciale per il completamento delle due nuove unità della centrale nucleare di Cernavoda". "La loro messa in servizio e il prolungamento della vita dell'Unità 1 porterà un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi ambientali assunti dalla Romania, ma anche al consolidamento della sicurezza energetica degli approvvigionamenti e del benessere a livello nazionale e internazionale". (Rob)