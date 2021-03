Milano: prestiti fino a 10mila euro per le spese primarie, la risposta alla pandemia di Fondazione Welfare Ambrosiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A illustrare il funzionamento della linea di credito è stato il direttore generale della Fondazione, Romano Guerinoni. "Questo progetto vuole accompagnare la comunità milanese in questa fase di difficoltà economica in un percorso di sostegno al reddito in un modo responsabile e attivo. Il nostro obiettivo è sostenere le persone, traghettandole da una riva all'altra", ha detto, spiegando che il credito è offerto a tutti i cittadini e i lavoratori del territorio della Città metropolitana di Milano, senza limiti di Isee, che dimostrino di avere "una ragione che li porta a chiedere un sostegno al reddito che si riferisca a debiti di carattere primario". La Fondazione garantisce il prestito al cento per cento presso le banche convenzionate e - al momento del pagamento della prima rata di restituzione del prestito, 12 mesi dopo l'erogazione - riconosce un contributo a fondo perduto per l'abbattimento del cento per cento degli interessi. Le rate sostenibili saranno dilazionabili fino a cinque anni. "Lo stanziamento iniziale - ha detto Guerinoni - è di 750mila euro, con leva tre, quindi vuol dire che possiamo erogare già 2 milioni e 250mila euro di credito. Ma il patrimonio della Fondazione, che può arrivare a erogare fino a 12 milioni di euro, interverrà qualora le richieste portassero a dover aumentare questo fondo". L'aspettativa è infatti quella di ricevere numerose richieste. "Nel 2011, quando abbiamo intercettato l'onda lunga della crisi economica - ha detto Guerinoni - abbiamo finanziato oltre 600 nuclei familiari, per quasi 7 milioni di euro. Noi siamo convinti che le caratteristiche di questa crisi possano portarci a una richiesta molto più rilevante". (segue) (Rem)