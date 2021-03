Milano: prestiti fino a 10mila euro per le spese primarie, la risposta alla pandemia di Fondazione Welfare Ambrosiano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credito solidale 2.0" - ha detto Massimo Ferlini, che nel consiglio della Fondazione rappresenta la Camera di Commercio di Milano - è uno strumento in cui credo molto. Per la C.c.i.a.a. la crescita di un territorio comprende necessariamente un corretto bilanciamento tra attività produttiva e benessere sociale, un obiettivo che la nostra iniziativa intende favorire sostenendo le persone il cui lavoro e reddito sono messi alla prova in questa difficile situazione economica". Soci della Fondazione sono anche i sindacati confederali, per i quali il nuovo strumento "non può essere considerato risolutivo, ma contribuirà a dare sollievo e speranza a tante persone. È un segno di attenzione, una spinta per ripartire verso tempi migliori", come hanno dichiarato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Milano Massimo Bonini, Carlo Gerla e Danilo Margaritella, non nascondendo le preoccupazioni per le conseguenze che scatteranno con la fine del blocco dei licenziamenti. La nuova misura di credito è offerta in partnership con J.P Morgan. "Siamo convinti che la ripresa della città passi anche da iniziative come questa, frutto della collaborazione costruttiva tra il settore privato, il terzo settore e le istituzioni e capace di generare strumenti utili ai cittadini per affrontare l'incertezza economica di questo momento", ha commentato Francesco Cardinali, senior country officer di J. P. Morgan in Italia. (Rem)