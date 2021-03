Lazio: furti di rame dalle stazioni ferroviarie, recuperate tre tonnellate e un indagato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito dell'operazione "Oro rosso" nel Lazio sono state controllate 226 persone, una persona indagata, 26 controlli effettuati a depositi di materiale ferroso, 75 operatori di polizia ferroviaria del Compartimento Polfer per il Lazio impiegati, 12 pattuglie dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili. L'attività mira a prevenire gli episodi di asportazione del rame utilizzato, in ferrovia, per alimentare la circolazione dei treni, evitando pesanti ripercussioni sulla regolarità dei trasporti e disagio al servizio viaggiatori. In particolare il personale della squadra di Polizia giudiziaria del compartimento Polfer per il Lazio ha denunciato un italiano di 65 anni per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, ed ha proceduto al sequestro di 3 tonnellate di rame senza la dovuta documentazione e senza nessuna autorizzazione a trattare quel materiale. (segue) (Rer)