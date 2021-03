Russia: Putin, in nove regioni campagna di vaccinazione anti Covid non è iniziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In nove regioni russe la vaccinazione contro il coronavirus non è ancora iniziata. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con i volontari attivi nel paese. "In nove entità della Federazione non hanno nemmeno iniziato la vaccinazione. So tutto questo, il governo lo sa: il ministero della Salute è abbastanza attivo in questo settore", ha dichiarato Putin. "A oggi oltre 2 milioni di persone hanno ricevuto due componenti del vaccino, circa lo stesso numero ha ricevuto la prima iniezione", ha dichiarato il capo dello Stato. (Rum)