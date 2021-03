Francia: fonti stampa, Macron richiede eguali forniture vaccino Covid a personale sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il Consiglio di ministri che si è tenuto ieri, 3 marzo, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto che il vaccino contro il coronavirus venga fornito in modo eguale a tutto il personale sanitario impegnato negli ospedali e nelle case di riposo. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos" in esclusiva. "Nei servizi Covid, abbiamo l'80 per cento di vaccinati ma altrove molti meno. Non è possibile. È inaccettabile. Il Covid-19 è diventato la prima malattia nosocomiale all'ospedale. Quelli che non vogliono farlo ora, è per principio", afferma una fonte che ha partecipato al Consiglio. Al momento l'obbligo vaccinale non è stato preso in considerazione. "È una pista di lavoro tra le altre", afferma l'Eliseo. Molti medici in Francia negli ultimi giorni hanno richiesto l'obbligo di vaccinazione per il personal sanitario. (Frp)