Imprese: Amazon sostiene imprenditrici italiane per avviare o accelerare la propria azienda (2)

- Amazon, prosegue la nota, stima che nell’ambito del programma Delivery Service Partner un’azienda di consegne possa raggiungere profitti annui tra i 60 e i 140 mila euro operando con una flotta da 20 a 40 veicoli. Questo programma, scrive la società, rappresenta una grande opportunità per chi desidera avviare una propria azienda e creare la propria squadra di lavoro in un settore in rapida crescita come quello della logistica: per entrare nel programma non è richiesta esperienza nella logistica. I candidati ideali sono determinati, dotati di capacità di leadership e hanno un atteggiamento positivo capace di ispirare i propri dipendenti. “Nell’ambito del nostro impegno nel contrastare le differenze di genere e promuovere le pari opportunità, siamo davvero felici di offrire questo nuovo incentivo rivolto alle donne che entreranno nel programma e che rappresenta un’opportunità concreta per la crescita dell’imprenditoria femminile in Italia: con questo fondo offriremo ulteriore sostegno alle imprenditrici che hanno sempre desiderato avviare una propria azienda e guidare un team”, ha commentato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Italia Logistics. (segue) (Com)