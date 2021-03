Imprese: Amazon sostiene imprenditrici italiane per avviare o accelerare la propria azienda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opportunità per le imprenditrici o neo imprenditrici alla guida di piccole e medie imprese vengono anche dall’espansione del commercio elettronico: il prossimo 10 marzo, a partire dalle 10 e fino alle 12, Amazon terrà una Accademia Virtuale gratuita nell’ambito del programma Accelera con Amazon, per fornire loro strumenti e competenze per accelerare o rilanciare il proprio business online. Durante l’evento sarà possibile accedere a strumenti e competenze di esperti del settore. “L’attuale situazione di emergenza sanitaria in Italia ha investito in modo più pesante le donne: gli ultimi dati Istat hanno delineato uno scenario a dir poco preoccupante, con 99 mila donne che hanno perso il lavoro”, ha commentato Mariangela Marseglia, Vp country manager di Amazon per Italia e Spagna. “È doveroso agire rapidamente e offrire alle donne gli strumenti necessari per cogliere le cui la diversità e l’inclusione rappresentato principi fondamentali, e dove questa centralità si traduce in azioni concrete per supportare l’empowerment femminile e la parità di genere”, ha detto. (Com)