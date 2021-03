Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), no attacchi a reputazione settore che fa sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vogliamo trasmettere un messaggio positivo e reale: l’agricoltura fa sostenibilità”. Lo ha affermato il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, intervenendo all'evento conclusivo della prima edizione di “Agricoltura100”, organizzato proprio dalla confederazione e da Reale Mutua. “Le imprese devono guardare al tema della sostenibilità economica, che deve essere coniugato con la sostenibilità ambientale. Il nostro obiettivo è dire al consumatore quale modello agricolo vogliamo garantire per il futuro”, anche perché, ha aggiunto il presidente, “qualcuno vuole attaccare la reputazione dell’agricoltura per generare attività di business diverso”. Ma “l’agricoltura è sostenibile e garantisce cibo di qualità in quantità”, ha concluso. (Rin)