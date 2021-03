Covid: Sala, Comune di Milano soffre più di altre realtà, lottiamo per non tagliare servizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala il Comune del capoluogo lombardo ha patito più di altri le conseguenze della pandemia, per i risultati sulle sue casse dei mancati dividendi delle società partecipate. Lo ha detto alla presentazione di "Credito Solidale 2.0", la nuova iniziativa di Fondazione Welfare Ambrosiano, di cui Sala, in quanto sindaco, è presidente. Pur "garantendo che il Comune di Milano continuerà a fare la sua parte, al di là del poderoso intervento sul welfare da un punto di vista finanziario", Sala ha spiegato che "gestire il bilancio di una grande città è un disastro, perché Milano sta soffrendo più di altre realtà". "Non è che le altre città italiane abbiano questo fior fiore di società partecipate e controllate come abbiamo noi, che in periodi normali ti garantiscono un flusso di dividendi straordinari, ma in un periodo come questo in cui vengono a mancare, si crea un problema in maniera più evidente", ha spiegato il sindaco, facendo l'esempio anche del "nostro sistema di trasporti, fatto tutto a costi fissi e se non hai entrate le casse ne risentono". "Noi - ha detto Sala - stiamo lottando per non tagliare i servizi. Stiamo chiedendo una mano, come abbiamo fatto con il governo precedente, anche a questo governo, perché nell'attività che fa il Comune è chiaro che quando parli di welfare vai in maniera molto diretta sull'esistenza dei singoli. Continueremo a fare tutto ciò, anzi rafforzandolo", grazie alla partnership pubblico-privato. (Rem)