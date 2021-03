Covid: Fontana firma ordinanza, tutta la Lombardia passa in arancione rafforzato dalla mezzanotte e fino a domenica 14 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Nel testo dell'ordinanza firmata da Fontana si legge anche che "Non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case), ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità. Non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità". "Non sono inoltre consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità" e "l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani". Non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (ad esempio, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, "fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità". È obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia. (Com)