Imprese: Unido Itpo, dal 17 al 19 marzo Forum online su investimenti energia e ambiente

- Dal 17 al 19 marzo 2021 si svolgerà online il "Forum per gli investimenti e il matchmaking su energia e ambiente" di Unido Itpo Italy. Un evento di scambio dedicato alle energie rinnovabili e alle tecnologie ambientali, con focus su solare ed eolico, efficienza energetica, elettrificazione, acqua -nesso energia-cibo, energia idroelettrica, trattamento e fornitura dell'acqua, gestione dei rifiuti, biogas, biomasse e altro ancora. La piattaforma - si legge in una nota di Unido Itpo - è specificatamente progettata e aperta sia alle società italiane interessate a scoprire nuove opportunità di investimento, sia alle società dei Paesi in via di sviluppo target - Botswana, Cuba, Etiopia, Kazakistan, Kenya e Perù - alla ricerca di potenziali investitori nel settore. In particolare, il Forum presenterà molteplici sessioni informative di conferenza, talk show, domande e risposte, nonché la possibilità di coinvolgere e discutere insieme opportunità di business con altri partecipanti grazie a un Marketplace dedicato, che mostra tecnologie innovative attraverso il caricamento di foto, video e altro materiale aziendale e sessioni B2B programmate direttamente sulla piattaforma. Organizzata in collaborazione con la Camera di commercio italiana del Perù, l'iniziativa fa parte del progetto "Promuovere partenariati internazionali tra imprese e / o istituzioni operanti nei settori dell'energia e dell'ambiente" finanziato dal ministero dell'Ambiente, del territorio e del mare e implementato da Unido Itpo Italy. (Res)