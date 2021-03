Covid: Breton, nessun Paese Ue è autonomo su produzione vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese europeo può definirsi autonomo a livello di produzione vaccinale ma tutti sono interdipendenti. Lo ha affermato il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, in conferenza stampa con il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Breton ha ricordato come l’Italia sia un importante Paese a livello industriale e ricopra quindi un ruolo di rilievo nel contesto della produzione europea di vaccini. Sulla situazione nell’Ue, il commissario ha spiegato come l’argomento che deve interessare non è quello della situazione dei vaccini, “che sono molti”, ma lavorare sulla produzione, “e farlo con rapidità”. Breton si è detto sorpreso della rapidità con cui è partita la produzione in Europa, di fronte “a una grande sfida”, ma sono ormai due mesi che nell’Ue sono partite le vaccinazioni. “Sono davvero impressionato dalla rapidità della produzione e fiducioso sulla capacità dell’Europa di consegnare i vaccini”, ha aggiunto Breton. (Res)