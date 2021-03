© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi elogia App che individua fontanelle a Roma ma dimentica aggiustarle. Non che non ci piacciano le novità digitali ma a fronte di nasoni rotti e otturati la sindaca dovrebbe concentrare le sue energie nel fare una mappatura delle fontanelle rotte e ripararle". Così in un tweet la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo. (Rer)