Covid: Sala, ottimista per futuro di Milano, ma preoccupato per il periodo che ci attende

- Il sindaco Giuseppe Sala è "ottimista per il futuro di Milano, ma realisticamente preoccupato" per il "periodo che ci attende". Lo ha detto alla presentazione di "Credito Solidale 2.0", la nuova iniziativa di Fondazione Welfare Ambrosiano, di cui, in quanto sindaco, è presidente. "L'anno scorso a Milano il Pil è sceso dell'11 per cento: il Pil è un numero freddo e asettico, però potete immaginare dietro questo numero quanta gente è andata in difficoltà e quante famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. E nonostante il blocco dei licenziamenti, l'anno scorso si sono persi in città 22mila posti di lavoro", ha detto Sala, plaudendo all'iniziativa di Fondazione Welfare Ambrosiano, che "va bene in assoluto, ma è quanto mai importante in questo difficilissimo momento storico". "La città è un corpo fatto di tante parti. A volte serve la mano della solidarietà pura per chi è in una difficoltà assolutamente estrema, a volte serve invece la mano che aiuta e che sorregge, che accompagna in un primo percorso, come in questo caso. Bisogna che tutti noi, al di là del ruolo della Fondazione e del Comune, abbiamo dentro più che mai questo sentimento dell'accompagnamento, perché la nostra è una comunità che dovrà essere accompagnata nei prossimi anni a trovare una dimensione necessariamente rinnovata". "Sono molto ottimista per il futuro di Milano, ma sono realisticamente preoccupato per questo periodo che ci attende", ha concluso Sala. (Rem)