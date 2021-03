Libia: Unsmil conferma invio di osservatori, “aiuteranno a sostenere cessate il fuoco”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha confermato l’arrivo nel Paese nordafricano di una “piccola squadra avanzata” di osservatori internazionali. Il team “aiuterà a far progredire la pianificazione delle Nazioni Unite, in stretta consultazione con il Comitato militare congiunto 5+5, e fornirà le basi per un graduale sostegno delle Nazioni Unite al meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco (Lcmm) guidato dalla Libia e di proprietà libica. Il team preparerà anche gli input per il rapporto richiesto dal Consiglio di sicurezza”, si legge in una nota. Il dispiegamento avviene “in accordo con la raccomandazione del segretario generale” delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “nel suo rapporto del 29 dicembre 2020 e in seguito alla richiesta del Consiglio di sicurezza del 4 febbraio”. La squadra riferirà i risultati all'inviato speciale del segretario generale per la Libia e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Jan Kubnis. (segue) (Lit)