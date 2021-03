Libia: Unsmil conferma invio di osservatori, “aiuteranno a sostenere cessate il fuoco” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base a quanto riferito da Mukhtar Nqassa, membro del Comitato militare congiunto 5+5 in quota Governo di accordo nazionale libico (Gna), ad "Agenzia Nova"m la squadra di osservatori è giunta ieri a Tripoli e si è recata oggi a Sirte dove terrà una riunione del Comitato militare. Nqassa ha spiegato che durante l'incontro saranno affrontate anche alcune questioni logistiche e saranno raccolte informazioni preliminari sulla loro futura residenza e sulle misure di protezione, e alcune altre questioni. La missione degli osservatori durerà cinque settimane. La fonte ha aggiunto che la missione degli osservatori, che comprende rappresentanti dell’Unsmil ed esperti della sede delle Nazioni Unite a New York, è quella di valutare e monitorare l'accordo di cessate il fuoco. Nqassa ha sottolineato che un'altra squadra di osservatori arriverà in Libia per sorvegliare l'uscita dei "foreign fighter", quando sarà annunciato l'inizio della loro partenza. Nqassa ha affermato che la protezione degli osservatori internazionali sarà uno dei compiti della forza congiunta del 5+5, che garantirà anche la sicurezza della sessione del parlamento a Sirte che discuterà della concessione della fiducia al governo di unità nazionale. (Lit)