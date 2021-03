Covid: Francia critica alleanza su vaccini tra Danimarca, Austria e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia critica l'alleanza tra Danimarca, Austria e Israele nell'ambito della vaccinazione contro il coronavirus. "La nostra convinzione resta in modo molto chiaro che la soluzione più efficace per rispondere ai bisogni di vaccinazione deve continuare a poggiare sul contesto europeo", ha detto una portavoce del ministero degli Esteri. "È in effetti lui che garantisce la solidarietà tra Stati membri più che mai indispensabile e la nostra efficacia collettiva", ha poi aggiunto la portavoce. (segue) (Frp)