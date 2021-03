Covid: Francia critica alleanza su vaccini tra Danimarca, Austria e Israele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A oggi la sfida consiste nel "mettere insieme le nostre risorse per aumentare le capacità di produzione in Europa, cosa che stiamo facendo", ha fatto sapere il Quai d'Orsay, spiegando che anche il "processo di autorizzazione di messa sul mercato europeo è rivisto, con l'introduzione dell'autorizzazione 'in procedura d'urgenza' per vaccini adattati alle varianti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Affari esteri di Parigi. "L'unione europea sta raddoppiando i suoi sforzi per lo viluppo di vaccini di seconda generazione, con l'attuazione di una rete europea di test di vaccini finanziati dall'Unione", ha aggiunto. (Frp)