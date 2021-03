Roma: Crippa-Picca (Lega), su parco Madonnetta giunta Raggi ha tradito cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La morte del giovane ragazzo al parco della Madonnetta, alla cui famiglia, a nome della Lega, ci stringiamo è il drammatico risultato di anni di abbandono, false promesse e speculazioni politiche di chi ha soffiato sul vento dell'antipolitica per poi, una volta seduto in Campidoglio, abbandonare le periferie della Capitale". A denunciarlo in una nota sono Andrea Crippa, vice segretario federale della Lega, e Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio. "Il parco della Madonnetta è un'eccellenza del territorio romano sulla quale la maggioranza aveva preso degli impegni che sono stati completamente delusi. Come Lega abbiamo presentato numerosi atti e richiesto consigli straordinari in cui chiedevamo di dare seguito agli atti votati in consiglio comunale, che di fatto sono risultati carta straccia. Assistiamo ancora a spot elettorali tramiti avvisi pubblici della maggioranza che di fatto non propongono soluzioni concrete. Un'eccellenza del nostro territorio lasciata in balia del degrado e dell'insicurezza il cui risultato è stata la tragica morte di un giovane ragazzo". (segue) (Com)