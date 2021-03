Covid: Giorgetti, elementi di fiducia su produzione vaccini in Italia e nell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono elementi di fiducia nel contesto attuale riguardo l’offerta e la produzione di vaccini su base italiana e europea. Lo ha affermato il ministro allo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo l'incontro con il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton. Si è trattato di “un incontro importante per definire la strategia europea e italiana e la collaborazione fra il governo e la Commissione europea”, ha detto Giorgetti. “Abbiamo già avuto un primo colloquio a inizio settimana, ma abbiamo ritenuto opportuno un incontro di persona oggi”, ha rilevato. (Res)