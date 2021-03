Roma: controlli anti Covid all'Esquilino, 26 multati e due esercizi commerciali chiusi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno sanzionato un cittadino del Bangladesh di 39 anni, proprietario di un’agenzia di viaggi in piazza Dante, al cui interno è stata riscontrata la presenza contemporanea di 9 persone, situazione che non consente di mantenere la distanza minima interpersonale per scongiurare un eventuale contagio da Sars-CoV-2. Tutti i presenti sono stati sanzionati e l’agenzia di viaggi chiuderà i battenti per i prossimi 5 giorni. Per gli stesi motivi, poche ore dopo, è stata imposta la chiusura, questa volta per 3 giorni, al proprietario di un bar di piazza Vittorio Emanuele II. I carabinieri hanno trovato 4 persone assiepate nei pressi dell’ingresso dell’esercizio, motivo per cui sono stati sanzionati insieme al titolare del bar, un cittadino cinese di 20 anni. (segue) (Rer)