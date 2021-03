Roma: controlli anti Covid all'Esquilino, 26 multati e due esercizi commerciali chiusi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle attività di controllo, sono state elevate altre 13 sanzioni amministrative: 9 per mancato distanziamento sociale, 2 per mancato uso della mascherina e 2 per ubriachezza molesta. Un senzatetto di 26 anni, tunisino con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona di via Marmorata mentre, nottetempo, forzava la catena che assicurava una bicicletta elettrica del valore di oltre 900 euro ad un palo. Quando il proprietario, un cittadino del Bangladesh di 25 anni, ha denunciato il furto, i carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno immediatamente avviato un’attività d’indagine e le immagini riprese dalle videocamere di alcuni esercizi commerciali della zona hanno incastrato il 25enne tunisino, rintracciato sotto i portici di piazza Vittorio Emanuele II e arrestato. (Rer)