Repubblica Ceca: si assottiglia la distanza tra Ano e la coalizione di Pirati e Stan

- Il partito ceco Ano è al 26,5 per cento, seguito dalla coalizione di Pirati e Stan al 25 per cento. E' quello che risulta da un sondaggio dell'istituto Median, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Un'altra coalizione, quella formata dal Partito democratico civico (Ods), dall'Unione cristiana e democratica (Kdu-Csl) e da Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) totalizza invece il 18,5 per cento. Libertà e democrazia diretta (Spd) ottiene il 10 per cento, mentre il Partito comunista di Boemia e Moravia (Kscm) l'8 per cento. Il Partito socialdemocratico (Cssd), attualmente al governo assieme ad Ano, si ferma al 4,5 per cento, al di sotto della soglia di sbarramento del 5. Resta elevata la quantità degli elettori che si dicono indecisi. Il 33,5 per cento degli intervistati afferma che andrà a votare alle prossime elezioni parlamentari ma non è ancora in grado di dire per chi. (Vap)