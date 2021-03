Lavoro: Zingaretti, nel Lazio introdotta quota di genere in tutti i bandi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio abbiamo introdotto la quota di genere in tutti i bandi regionali. E' una misura di cui sono orgoglioso". Lo ha detto il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione del piano della Regione Lazio per le politiche attive del lavoro. "Non lo abbiamo fatto per fare la carità o perché sappiamo che a dicembre il 98 per cento di chi ha perso il lavoro in Italia è donna, ma perché - ha spiegato Zingaretti - siamo convinti che più è presente all'interno del mondo del lavoro e della aziende questo tema dell'equilibrio di genere più aumenta la competitività e la ricchezza del nostro comparto produttivo e del mondo del lavoro. Abbiamo già bandito 4 gare per il valore di 190 milioni di euro in cui sono premiate le aziende che contrastano il gender-gap, penso sia l'unico caso italiano", ha concluso Zingaretti.(Rer)