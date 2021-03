Albania: Istituto di cultura italiana, il 10 marzo proiezione de “La nave dolce” di Daniele Vicari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto italiano di cultura di Tirana organizza una proiezione del documentario "La nave dolce" di Daniele Vicari in occasione dei trent’anni dal primo esodo degli albanesi verso l’Italia. La pellicola raccoglie i repertori cinematografici e televisivi dell'arrivo in Italia con la nave Vlora di circa ventimila cittadini albanesi l’8 agosto del 1991. Alla proiezione, che avrà luogo il 10 marzo alle ore 17,30 presso la Biblioteca dell’Istituto Italiano di Cultura, sarà presente Ilir Butka, produttore del lungometraggio, arrivato in Italia via mare nel marzo di quello stesso anno.(Alt)