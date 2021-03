© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un plauso alla polizia locale di Roma Capitale per le indagini che hanno portato all’arresto di alcuni dipendenti comunali. Avrebbero ottenuto favori in cambio di aiuti illeciti per licenze commerciali a privati. Se ci sono dipendenti infedeli vanno puniti, per tutelare cittadini e lavoratori onesti". Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)