Covid: Breton, capacità produttiva di vaccini nell’Ue è la migliore

- La risposta vaccinale a una nuova pandemia può essere data solo a livello continentale. Lo ha affermato il commissario europeo per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, in conferenza stampa con il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Il coronavirus e la capacità che ha dimostrato di rapida evoluzione, con le mutazioni che conosciamo, ci porta a interrogarci su un futuro più lontano, ha spiegato Breton. “Dovremo prendere in considerazione che forse nel prossimo autunno o inverno potrebbe essere necessario inoculare una nuova dose di vaccino a chi già l’ha ricevuta”, ha aggiunto. “Dobbiamo prepararci, potrebbe esserci una nuova pandemia. La risposta può arrivare solo a livello continentale”, ha rilevato Breton. Il commissario ha messo in evidenza come a fine 2021 “la capacità produttiva di vaccini nell’Unione europea sarà fra i 2 e i 2,3 miliardi l’anno”. “Saremo il primo continente per quanto riguarda la produzione di vaccini”, ha proseguito, sottolineando come la Russia sia “in grandissime difficoltà” e la Cina “molto indietro”. Già in Europa c’è una grande integrazione, in Italia ci sono molte aziende specializzate, ha detto ancora Breton. “Per quanto riguarda AstraZeneca, tutti i vaccini preparati in Europa sono messi nel flacone in Italia”, ha concluso. (Res)