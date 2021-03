Ue: Parlamento, sì a Conferenza sul futuro dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la conferenza dei presidenti del Parlamento europea, composta dal presidente dell'Eurocamera David Sassoli e dai capi dei gruppi politici, ha approvato la dichiarazione congiunta che costituisce la base di una Conferenza sul futuro dell'Europa che si occuperà delle preoccupazioni dei cittadini. "Il Parlamento europeo approva la dichiarazione congiunta perché vogliamo che la Conferenza sul futuro dell'Europa inizi i suoi lavori il prima possibile. La Conferenza contribuirà in modo significativo alla costruzione di un'Unione dei cittadini", ha spiegato la conferenza dei presidenti. "In qualità di rappresentanti diretti dei cittadini europei, come affermato nel Trattato Ue, il Parlamento europeo svolgerà un ruolo guida nella Conferenza. In qualità di capigruppo, che rappresentano l'ampia diversità dei cittadini dell'Unione europea, confidiamo che il ruolo di primo piano del Parlamento europeo si rifletterà nel lavoro e nell'organizzazione pratica della Conferenza stessa", ha spiegato. (Beb)