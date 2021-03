India: Jharkhand, tre agenti uccisi in esplosione attribuita ai ribelli maoisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti sono stati uccisi questa mattina nello Stato indiano del Jharkhand nell’esplosione di una mina attribuita ai ribelli maoisti. Lo ha reso noto la polizia statale. Gli agenti appartenevano a un gruppo speciale di assalto chiamato Jharkhand Jaguar; di due sono state rese note le identità: Haridwar Shah e Kiran Surin. Altri quattro sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale, due a Chakradharpur e due a Ranchi. L’esplosione è avvenuta nella giungla di Langi nel distretto di Singhbhum Ovest, dove il gruppo si trovava per un’operazione di perlustrazione insieme alla Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Nell’area sono stati inviati rinforzi e l’operazione è ancora in corso. (segue) (Inn)