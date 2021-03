Salute: Bonetti, sostegno a famiglie con malati rari, caregiver familiare tra obiettivi del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle malattie rare "dobbiamo investire ulteriormente in ricerca anche laddove si tratti di malattie che manifestano ancora incognite: ancora più convintamente dobbiamo proseguire in questo investimento e accanto a questo il sostegno alle famiglie in servizi, un'opportunità non solo di carattere economico ma certamente anche di carattere economico". È quanto scrive Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, in un messaggio inviato alla Conferenza conclusiva della XIV Giornata delle Malattie Rare, organizzata dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Malati Rari, Uniamo – Firm Onlus. "Promuovere le pari opportunità per tutti significa un pari accesso al Ssn, un pari accesso ai servizi educativi ma anche la pari possibilità di avere una vita sociale, relazionale garantita per tutte e per tutti. Per questo - prosegue Bonetti - la promozione del caregiver familiare è uno degli obiettivi che questo governo intende portare avanti ma ancora più convintamente si tratta di cambiare un paradigma culturale". Per la ministra "questa sfida oggi richiede non solo l'impegno delle associazioni che voi rappresentate ma davvero di tutto il Paese e delle istituzioni che lo rappresentano. Su questo sentitemi al vostro fianco", conclude Bonetti.(Rin)