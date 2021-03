Montenegro-Serbia: presidente Djukanovic, Belgrado diffonde odio verso di noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia "diffonde odio" contro il Montenegro. Questa l'accusa formulata dal presidente montenegrino Milo Djukanovic. La dichiarazione è stata pronunciata in un'intervista rilasciata ieri ai giornalisti che hanno partecipato al quinto Forum giornalistico di Podgorica e che verrà trasmessa questa sera in versione integrale dall'emittente pubblica montenegrina "Rtcg". Secondo le anticipazioni pubblicate sul sito dell'emittente, Djukanovic ha osservato che la Serbia "sta lavorando incredibilmente a suo danno" e che le relazioni bilaterali sono oggi al livello "più basso possibile". "La Serbia sta lavorando duramente a suo discapito. Non c'è bisogno di dimostrarlo, sono stato un attore nella vita politica per 30 anni, ho seguito gli anni '90, il piano offerto per la Croazia, i piani offerti per la Bosnia, Rambouillet. Tutto questo è stato rifiutato con arroganza, sgarbatamente e frettolosamente, e tutto si è concluso con gravi perdite per la Serbia, per coloro che sono stati i creatori di una tale politica e purtroppo anche per gli altri", ha detto Djukanovic. (segue) (Seb)