Montenegro-Serbia: presidente Djukanovic, Belgrado diffonde odio verso di noi (3)

- "In Serbia, con (l'emittente) 'Tv Happy', viene combattuta 'la battaglia per Niksic', come si chiama la trasmissione che hanno inaugurato. E la battaglia viene combattuta con l'intenzione di vincere Niksic. La città viene vinta per conquistare il Montenegro. Quindi assistiamo di nuovo ad una politica espansionistica della Serbia verso i suoi vicini, in questo caso verso il Montenegro. Ed è per questo che le nostre relazioni sono al livello più basso possibile", ha concluso Djukanovic. Il presidente del Montenegro ha citato nell'intervista la legge sulle libertà religiose, approvata dal precedente governo, guidato dal partito di Djukanovic fa parte, e modificato dalla nuova maggioranza composta anche da partiti rappresentativi della minoranza serba. Djukanovic ha firmato il 25 gennaio i decreti di promulgazione della legge modificata, precedentemente rinviata dal capo dello Stato al Parlamento montenegrino e nuovamente approvata dai deputati il 20 gennaio. "I dubbi che avevo e per i quali li ho restituiti all'assemblea per una nuova decisione sono rimasti. Data la chiara norma costituzionale dell'articolo 94, paragrafo 2, che recita: 'Il presidente del Montenegro è obbligato a promulgare la legge rielaborata', non c'è spazio per una diversa procedura costituzionale del capo dello Stato", ha scritto allora Djukanovic su Twitter. (segue) (Seb)