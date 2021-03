Montenegro-Serbia: presidente Djukanovic, Belgrado diffonde odio verso di noi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 2 gennaio il capo dello Stato non aveva firmato e aveva rinviato all'assemblea una serie di leggi già approvate fra cui quella sulle libertà religiose. La versione iniziale, stilata dal precedente esecutivo, aveva creato delle polemiche fra il governo montenegrino, la Chiesa serba ortodossa e le stesse autorità politiche della Serbia. Il nuovo testo cancella gli articoli che riguardano i beni delle comunità religiose e che avevano provocato una dura reazione da parte della Chiesa serba ortodossa. Il 27 dicembre 2019 il Parlamento del Montenegro aveva approvato la prima versione della legge sulle libertà religiose. In base al vecchio testo le comunità religiose del Montenegro erano tenute a produrre documenti attestanti il loro diritto alla proprietà dei beni immobiliari che detengono affinché non questi non venissero confiscati dallo Stato. La coalizione Per il futuro del Montenegro, vincitrice delle ultime elezioni parlamentari del 30 agosto 2020, ha promesso fin da subito una modifica della legge voluta dal governo precedente. (Seb)