Imprese: Donnet (Generali), non potrà esserci ripresa senza sostenibilità

- Il piano di investimenti Fenice 190 di Generali prevede 3,5 miliardi di euro in cinque anni, da investire soprattutto nelle Pmi che sono molto importanti nei paesi in cui opera il Gruppo, come Italia e Germania. Così l’amministratore delegato del Leone di Trieste, Philippe Donnet, intervenuto questa mattina al Politico Finance Summit 2021. “Le risorse saranno investite solo su progetti sostenibili, dal momento che non ci potrà mai essere una vera ripresa se non sarà sostenibile: i progetti di investimento saranno quindi focalizzati sulle infrastrutture green, la sanità, il green housing o la formazione”, ha spiegato, aggiungendo che il dialogo del Gruppo con le istituzioni nazionali ed europee prosegue in maniera costruttiva. “Spero che altri investitori di lungo periodo si uniranno a noi, dal momento che grazie alle nostre competenze nel campo dell’asset management possiamo anche gestire il denaro di altri”, ha concluso. (Ems)