Russia: annunciate nuove proteste a favore di Navalnyj

- Lo staff dell'attivista politico russo, Aleksej Navalnyj, ha annunciato la preparazione di nuove manifestazioni per chiedere la sua liberazione. Lo staff dell’oppositore russo non ha tuttavia specificato la data. "Abbiamo promesso di organizzare prossimamente delle proteste a favore della liberazione di Navalnyj in primavera. Siamo a marzo, il che significa che dobbiamo sbrigarci. In questo momento, tutte le sedi della nostra rete si stanno attivamente preparando per nuove proteste di massa di cui forniremo informazioni molto presto”, si legge nel messaggio fatto circolare dallo staff. Secondo lo staff di Navalnyj, l’obiettivo è assestare “un nuovo colpo” al presidente Vladimir Putin che “deve essere ancora più forte del passato”. “Dobbiamo portare ancora più persone nelle strade, tutti coloro che non accettano di sopportare l'illegalità e la repressione. Noi sappiamo come farlo. Ma abbiamo bisogno del vostro sostegno", si legge nel comunicato dello staff.(Rum)